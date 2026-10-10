transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para este sábado 10 de octubre desde el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; una hora menos en México; una hora más en Chile y Venezuela; y dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Además de DIRECTV, podrás seguir la transmisión mediante DGO. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Villarreal: transmisión de DIRECTV, DSports y DGO. (Video: @realmadrid)
Real Madrid vs. Villarreal: transmisión de DIRECTV, DSports y DGO. (Video: @realmadrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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