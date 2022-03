Sería un pecado perdérselo. Real Madrid vs. Barcelona (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) sigue el Clásico de España por la jornada 29 de LaLiga Santander, este domingo 20 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de la jornada estará a cargo de DirecTV Sports, Blue To Go Video Everywhere, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sin el delantero Karim Benzema en la convocatoria, el líder de la liga española, Real Madrid, protagonizará con Barcelona una edición más del clásico más importante del país. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora se juega el clásico Real Madrid vs. Barcelona?

México: 2:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Barcelona: canales del partido y cómo ver por TV

El Real Madrid vs. Barcelona será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido para México por Blue To Go Video Everywhere. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports, mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 2.

Real Madrid vs. Barcelona: gran baja en tienda merengue

El francés Karim Benzema no está al 100% y quedó descartado para participar del encuentro. Una molestia en el gemelo izquierdo lo obligó a salir del choque del lunes contra Mallorca y, por más que no sea grave la lesión, en tienda merengue se prefiere no arriesgarlo.

“Nunca hemos arriesgado, tampoco en París, donde podía jugar. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado, siente un poco de molestia”, declaró el entrenador Carlo Ancelotti, en la conferencia de previa de la víspera del cotejo.

La ausencia de Karim Benzema podría ser cubierta por Marco Asensio o Rodrygo Goes, aunque no se descarta que el galés Gareth Bale sea el elegido por Ancelotti para comandar el ataque de los merengues, que buscarán una nueva victoria para acercarse al título.

Real Madrid, en la cima de la tabla con 66 puntos, tampoco contará con Ferland Mendy, por lo que se presume que Nacho Fernández tome su puesto. La buena noticia es que el brasileño Eder Militao se recuperó de un proceso gripal y está en la lista de convocados.

Real Madrid vs. Barcelona: gran momento de culés

Por estos días, hay un buen clima en Barcelona. La clasificación a cuartos de final de la Europa League, luego de eliminar a Galatasaray en Turquía, mantiene la tranquilidad en tienda culé. Además de los resultados, la mejoría en el juego ha hecho que la confianza hacia Xavi Hernández crezca.

El conjunto azulgrana tiene cuatro triunfos consecutivos y un invicto de doce juegos. En la clasificación, el Barcelona es tercero con 51 unidades, a quince de Real Madrid. La obligación, a todas luces, es ganar para acercarse a los merengues y no quedar más relegados.

“Benzema es uno de los mejores nueves del mundo, es una baja sensible, pero para nosotros no cambia nada nuestro planteamiento, supongo que para ellos sí puede cambiar algo”, comentó Xavi ante los periodistas, sobre la baja del ‘Gato’.

En Barcelona, las bajas son Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Umtiti. A ellos se sumó Sergio Dest, que se lesionó ante Galatasaray del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Real Madrid vs. Barcelona: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho Fernández, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Rodrygo Goes, Vinicius Junior y Marco Asensio. DT: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Dani Alves, Ronald Araujo, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé, Ferran Torres y Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Xavi Hernández.





