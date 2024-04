Después de decidir quedarse y respetar su contrato hasta el 2025, contraviniendo sus propias declaraciones en donde había dicho que se marcharía en junio de este año, Xavi Hernández sabía que la conferencia de prensa de este jueves no sería sencilla. Los medios de comunicación que concurrieron al acto protocolar en donde el FC Barcelona hizo oficial este giro de 180° en la dirección técnica del club pensando en la próxima temporada, tenían mucha tela por cortar. A pesar de eso, el exmediocampista dio la cara junto al resto de su staff y explicó las razones que lo motivaron a mantenerse en su cargo.

Reza un dicho que solo los tontos y los muertos no cambian de opinión, por lo que Xavi sabía perfectamente que tenía mucho que detallar para no quedar retratado ante la opinión pública y, en especial, frente a los hinchas culés que sentían que su ciclo como entrenador azulgrana ya estaba cumplido después de la última derrota en el clásico y la eliminación de la Champions League en cuartos de final. En su primera intervención, el nacido en Tarrasa apeló a su barcelonismo, el respaldo de sus futbolistas y, según él, el sentir de la mayoría de los fanáticos catalanes.

“Soy muy barcelonista e intento siempre hacer lo mejor para el club, porque soy un hombre de club. Ayer noté una gran confianza de la directiva, del área deportiva. Y ha sido muy importante el apoyo de los futbolistas, que me han hecho ver que el proyecto no puede acabar ahora. Y de la afición, que me ha hecho ver que tenemos que seguir luchando. Me ha animado por la calle y me ha hecho reflexionar. Y, sobre todo, que me veo con fuerzas, con capacidad. En dos o tres minutos nos entendimos”, sostuvo, en referencia a las sensaciones que tuvo tras la reunión en la casa del presidente del club.

Xavi no pudo evitar mencionar lo que dijo en enero, cuando luego de la derrota por 5-3 a manos del Villarreal salió en conferencia de prensa pospartido a dar la cara y anunciar que le había comunicado a Joan Laporta su decisión de marcharse a final de temporada. En aquel momento aseguró que era lo mejor para el FC Barcelona, porque sentía un desgaste de su parte y dentro del plantel, por lo que alargar su permanencia solo le haría daño a la institución. Evidentemente, hoy su discurso fue otro. “En enero dije que lo mejor era irme y ahora pienso que la mejor decisión es quedarme”, señaló.

El exvolante no quiso caer en victimismos y aseguró que es consciente de que el hecho de recular ahora hará que el clima alrededor del Barça continúe siendo hostil, especialmente con él si los resultados no se dan. “Como rectificar es de sabios, aquí estoy para rectificar. En enero pensé que, a nivel psicológico, físico y de club, era la mejor decisión. El equipo y el club necesitaban un cambio. No lo hice por ser una persona egoísta. Seguramente la decisión era equivocada porque ahora pienso lo contrario. Sé que el entorno seguirá siendo cruel y desagradable, pero es que no esa era la razón principal por la que anuncié que me iba”, agregó.

Un detalle que no pasó desapercibido en este diálogo con la prensa fue la conformación de su comando técnico. Si bien desde ayer existía la información de que una de las condiciones para su permanencia era que aceptase una reestructuración de su staff, Xavi estuvo junto a sus actuales asistentes, su hermano Óscar Hernández, y su ayudante Sergio Alegre. En ese sentido, el entrenador de 44 años los respaldó y no dejó espacio para la duda sobre si seguirán o no la próxima temporada. De momento, todo hace indicar que dichos cambios solo fueron rumores. “El staff es maravilloso y seguirá. Estoy muy agradecido por habernos esperado, escuchado. En ningún momento va a haber ningún retoque del staff”. remarcó.

Xavi concluyó haciendo un mea culpa por todo este embrollo, aclarando que su relación con Deco, director deportivo del FC Barcelona, es excelente, por lo que trabajarán en conjunto para reforzar al equipo sin trastocar más el tema económico. “Soy un hombre de consenso, de grupo. Tengo muy buena sintonía con Deco y con el presidente. Somos una familia dentro del club y trataremos de reforzarnos lo mejor posible en la medida en que podamos. No he puesto ninguna condición para seguir”, acotó. Finalmente, reveló que se disculpó directamente con Joan Laporta. “Ayer le dije al presidente que no pasará más (sobre este cambio abrupto de postura)”, puntualizó.

Xavi Hernández registra dos títulos con el FC Barcelona. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene al Barcelona?

Luego de perder por 3-2 ante el Real Madrid, el Barcelona volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba al Valencia por trigésima tercera jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el lunes 29 de abril desde las 2:00 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España), se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 619 de DIRECTV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de DGO.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joan Laporta realiza reclamo por gol no cobrado en clásico español. (Video: EFE)