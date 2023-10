¡No se guardarán nada! Real Madrid vs. Sevilla se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 21 de octubre por la fecha 10 de LaLiga que se realizará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El compromiso está pactado para empezar a partir de las 11:30 a.m. (hora peruana, y siete horas más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL a través de las señales de DIRECTV Sports para Latinoamérica y Movistar LaLiga en territorio español. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. ¡Siguen las emociones!

El Real Madrid, tras el parón de dos semanas por los partidos de selecciones, retoma este sábado su caminar por LaLiga con una exigente defensa del liderato en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde tendrá enfrente diecinueve campañas después a Sergio Ramos, una de sus leyendas, y a un Sevilla que estrena técnico, el uruguayo Diego Alonso.

Las dinámicas de los dos equipos son antagónicas. Los madridistas llegan a la décima jornada como líder, con 24 puntos, dos más que el Girona y tres más que el Barcelona. Llegar al clásico del Camp Nou manteniendo la ventaja es el objetivo. Una dinámica muy diferente a los sevillistas, que se encuentran en la zona media baja de la tabla, por lo que fue destituido José Luis Mendilibar.

La salida está marcada en rojo en el calendario del Madrid. Al peligro habitual del Sevilla en su estadio, se le añade la falta de preparación del partido. Ancelotti apenas ha tenido un entrenamiento a todos sus jugadores en una plantilla repleta de internacionales. Viajes largos, carga de minutos en las piernas, cansancio acumulado. Detalles que hacen al técnico italiano dar más vueltas de lo habitual a su once titular.

Encontró ‘Carletto’ la reacción deseada al único tropiezo del curso, el batacazo del derbi madrileño en el Metropolitano. Desde ahí, volvió a vencer todo, incluidas dos salidas comprometidas ante el Girona, equipo revelación de LaLiga, y el Nápoles en la Liga de Campeones. Líder en ambas competiciones un Real amparado en Jude Bellingham.

En la vereda del frente, el parón hizo que los dirigentes del Blanquirrojo se decantaran por un cambio de estratega y la contratación del exseleccionador uruguayo Diego Alonso, quien ha tenido estas dos semanas para hacerse con el plantel, aunque también con el inconveniente de tener fuera hasta nueve internacionales. No obstante, se ve obligado a ganar, por la localía, la situación del club en la liga, y para iniciar con pie derecho.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Sevilla en la décima jornada de la LaLiga se anticipa como un enfrentamiento clave. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir sumando. El partido dará inicio a las 11:30 a. m. (hora peruana) y 6:30 p.m. hora en España. A continuación, te compartimos el horario de diferentes países para que no te pierdas este encuentro:

México: 10:30 horas

Ecuador: 11:30 horas

Colombia: 11:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

Chile: 13:30 horas

Brasil: 13:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Uruguay: 13:30 horas

¿Dónde ver el partido de Real Madrid vs. Sevilla?

Si eres un apasionado del fútbol y no quieres perderte ni un minuto del enfrentamiento entre Real Madrid vs. Sevilla en la jornada 10 de LaLiga, el partido será transmitido a través de DIRECTV Sports, DTV GO y Movistar LaLiga. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor.com podrás seguir todas las incidencias del partido.

Real Madrid vs. Sevilla: alineaciones posibles

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Bellingham, Joselu y Vinicius Jr.

Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Bellingham, Joselu y Vinicius Jr. Sevilla: Nyland; Navas, Ramos, Badé, Pedrosa; Sow, Rakitic, Fernando; Ocampos, Lukebakio y En-Nesyri.

¿En qué estadio jugará Real Madrid vs. Sevilla?





