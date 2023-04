Real Madrid y Valladolid se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 27 de LaLiga. Las acciones se disputarán este domingo 02 de abril desde el estadio Santiago Bernabéu. El duelo podrá ser visto desde las 9:15 a.m. (hora peruana) y ambos equipos parten con objetivos distintos en el certamen. La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV Sports, DTV GO y Fútbol Libre TV. Los dirigidos por Ancelotti no quieren perder el paso a Barcelona y jugarán sabiendo el resultado de los azulgranas. No te pierdas los detalles y minuto a minuto en Depor.





Real Madrid se prepara para enfrentar a Valladolid. (Video: Real Madrid / Twitter)





Real Madrid vs. Valladolid: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba; Camavinga, Kroos, Modric; Valverde, Benzema.

Valladolid: Asenjo; Fresneda, Joaquín, El Yamiq, Olaza; Plata, Álvaro Aguado, Hongla, Iván Sánchez, Óscar Plano; Larin