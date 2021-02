Con Lionel Messi. Barcelona y Cádiz EN VIVO ONLINE EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 24 de LaLiga Santander, este domingo 21 de febrero desde las 8:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar Laliga 1, Movistar+, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Golpeado por la dura derrota a manos de PSG en la ida de octavos de final de la Champions League, Barcelona volverá a centrar su atención en LaLiga Santander, cuando reciba a Cádiz. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Cádiz: horarios del partido

México - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

El 2-0 que sufrió ante el Sevilla en la ida de las semifinales de Copa del Rey y el 4-1 que el reciente martes le endosó el PSG dejan al Barcelona en un situación crítica y confirman lo que ya se intuía, que al equipo no le alcanza para afrontar los partidos del máximo nivel.

Pese a todo, Barcelona suma siete victorias consecutivas en el campeonato liguero y, aún a 9 puntos del líder, el Atlético de Madrid, se resisten a ceder sus opciones de pelear por el título.

Koeman, que sigue sin poder contar con los lesionados Ronald Araujo, Sergi Roberto, Ansu Fati y Philippe Coutinho, hará algunos cambios para recibir al Cádiz.

El más probable es la vuelta de Oscar Mingueza al eje de la zaga, para dosificar la vuelta de Piqué o bien como relevo de Sergiño Dest en el lateral derecho.

Miralem Pjanic, por Sergio Busquets en la posición de pivote defensivo, o Martin Braithwaite por Antoine Griezmann en la punta de ataque también podrían ser otras novedades en el once.

El Cádiz llega en su peor momento de la temporada, con cuatro derrotas consecutivas en las que han encajado quince goles.

El conjunto de Álvaro Cervera todavía no ha sumado en lo que va de segunda vuelta y se acerca a las plazas de descenso.

El Cádiz de ahora es muy diferente al que venció a primeros de diciembre al Barcelona en el estadio Carranza (2-1). De hecho, aquel fue el penúltimo partido que ganaron los de Cervera y desde entonces han transcurrido once jornadas, en las que los gaditanos sólo han sumado seis puntos de 33 posibles.

Barcelona vs. Cádiz: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stengen, Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Pjanic, De Jong, Pedri, Dembélé, Messi y Braithwaite.

Cádiz: Ledesma, Iza Carcelén, Marcos Mauro, Alcalá, Espino, Fali, José Mari, Alejo, Álex Fernández, Sobrino y Negredo.

Con información de EFE.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR