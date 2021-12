Barcelona vs. Real Betis se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la jornada 16 de LaLiga Santander, este sábado 4 de diciembre desde las 10:15 a.m. (horario peruano) en el estadio Camp Nou. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del encuentro por Depor, así como la transmisión por la señal de DIRECTV Sports, así como DIRECTV GO.

Antes del examen contra Bayern Múnich para determinar si estarán en octavos de final de la Champions League, los azulgranas recibirán en casa a un conjunto bético que está pasando por un buen momento a estas alturas de la temporada.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Betis de LaLiga Santander?

México – 9:15 a.m.

Perú – 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

Ecuador – 10:15 a.m.

Venezuela – 11:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Chile – 12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Brasil – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.

Desde el arribo de Xavi Hernández las sensaciones son mejores en la Ciudad Condal. Con el nuevo DT van tres partidos seguidos sin derrotas (un empate y dos victorias). Ante ello, el cuadro catalán buscará por primera vez en la campaña encadenar tres éxitos consecutivos.

Aunque, el elenco culé lo hará sin Ansu Fati, quien necesita más tiempo del esperado para recuperarse. Mientras que Sergi Roberto será sometido a una operación en la pierna derecha. Son conocidas las ausencias de Pedri, Martin Braithwaite y el ‘Kun’ Agüero.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Betis de LaLiga Santander?

DIRECTV Sports es la señal habilitada para ver el partido de LaLiga Santander que presentará a Barcelona con las recuperaciones de Ousmane Dembélé y Sergiño Dest. El francés y el estadounidense se entrenaron con normalidad y entrarán en la oncena desde el vamos.

“Por las urgencias que tenemos, cada partido será vital para nosotros y los tendremos que afrontar todos como una final, el de mañana y también el del próximo miércoles en Múnich”, expresó Xavi Hernández en la antesala.

Por su lado, Real Betis está viviendo un gran presente en todos los frentes que disputa. En LaLiga se ubica en la quinta casilla con 27 puntos (cuatro más que Barcelona), también accedió a la siguiente ronda en la Copa del Rey y la Europa League.

Para el choque en el Camp Nou, el técnico Manuel Pellegrini no podrá contar con Nabil Fekir, pero será reemplazado por Sergio Canales. Mientras que por la banda derecha vuelve Héctor Bellerín y por el otro costado Alex Moreno. Ambos con pasado en las inferiores de tienda catalana.

Barcelona vs. Real Betis: alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Nico González; Dembélé, Gavi y Memphis Depay.

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Edgar; Álex Moreno; Guido, Carvalho; Tello, Juanmi, Canales; y William José.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Real Betis de LaLiga Santander?





