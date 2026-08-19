¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC EN VIVO | EN DIRECTO por el Trofeo Joan Gamper? ¿Qué canales transmiten este duelo de hoy? Recuerda que puedes disfrutar este compromiso a través de las señales de Barça Play. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora se puede ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 1:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 3:00 p.m.; y en España a las 8:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este miércoles 19 de agosto en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Al Ahly FC a través de Barça Play, la plataforma oficial del conjunto español para acceder a la transmisión y contenidos relacionados con el encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el amistoso mediante Barça Play, dependiendo de la disponibilidad de la transmisión para los usuarios en el territorio.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Barça Play, plataforma oficial que ofrecerá acceso a la cobertura del encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá seguirse mediante Barça Play, siempre de acuerdo con la disponibilidad de la transmisión en el país.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Barça Play, donde podrán acceder a la cobertura correspondiente del amistoso internacional.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Barça Play, las opciones oficiales vinculadas al conjunto madridista para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido mediante Barça Play, según la disponibilidad de la transmisión para este territorio.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse mediante Barça Play, plataformas desde las que los aficionados podrán consultar y acceder a la cobertura del encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido a través de Barça Play, con acceso desde los dispositivos compatibles con estas plataformas.

Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly FC EN VIVO (Video: FC Barcelona)