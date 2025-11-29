Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Foto: Composición / Getty Images)
Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Foto: Composición / Getty Images)

Desde el Spotify Camp Nou, vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por una jornada más de . ¿A qué hora comenzará este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 10:15 a.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) del sábado 29 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de DIRECTV y DGO para todo el territorio peruano, y Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Foto: Barcelona)
Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Foto: Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS