¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO | EN DIRECTO? Qué canales transmiten este duelo por la fecha 2 de LaLiga? Recuerda que puedes disfrutar este compromiso a través de las señales de DIRECTV y DGO. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 2:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 4:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este jueves 26 de agosto en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Athletic Club a través de DIRECTV. Además, estará disponible mediante DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DIRECTV. También estará disponible mediante DGO para quienes cuenten con el servicio de streaming.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de DIRECTV y DGO, dependiendo de la disponibilidad de la transmisión en el país.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible por DIRECTV. Además, los usuarios podrán acceder a la señal mediante DGO.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por DIRECTV y DGO, según la disponibilidad del servicio en el territorio.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en España?

En territorio español, los aficionados deberán consultar la programación de las plataformas que cuenten con los derechos de LaLiga para acceder a la transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV y DGO, de acuerdo con la disponibilidad de la transmisión.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por DIRECTV. Además, DGO ofrecerá la posibilidad de seguir el encuentro por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DIRECTV y DGO, desde los dispositivos compatibles con estas plataformas.

FC Barcelona vs. Athletic Club con transmisión de DGO. (Video: FC Barcelona)