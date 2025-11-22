Barcelona vs Athletic por LaLiga | Diseño: Depor
Barcelona vs Athletic por LaLiga | Diseño: Depor

Desde el Camp Nou (Barcelona), vs. se verán las caras (EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE, STREAMING), por una jornada más de . ¿A qué hora comienza este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 10:15 a.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) del sábado 22 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney Plus para todo el territorio peruano, y Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Barcelona vs Athletic Club por LaLiga | VIDEO: FC Barcelona
Barcelona vs Athletic Club por LaLiga | VIDEO: FC Barcelona

TAGS RELACIONADOS