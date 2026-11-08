Información importante. ¿Dónde ver el Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por LaLiga? El choque está pactado para este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas (horario peruano) y tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España). ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar LaLiga lo hará en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!

Previa del partido: Barcelona vs. Atlético de Madrid

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid de este domingo 8 de noviembre a través de la señal televisiva de ESPN. Además, estará disponible por internet mediante la plataforma de streaming Disney+ (plan Premium), según el servicio contratado.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Argentina?

En Argentina, el encuentro de la jornada 12 de LaLiga podrá verse en vivo por televisión a través de ESPN (disponible en operadores como Flow, DirecTV y Telecentro) y de manera online mediante la plataforma Disney+.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán sintonizar el compromiso en directo desde el estadio Riyadh Air Metropolitano a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por la aplicación de Disney+.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Ecuador?

En Ecuador, los usuarios podrán seguir todas las incidencias del duelo español en vivo a través de la señal de ESPN en televisión por cable y mediante la plataforma digital Disney+.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Paraguay?

Los hinchas paraguayos tendrán habilitada la transmisión del encuentro a través del canal ESPN en sus respectivos operadores de cable y por internet mediante Disney+.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Chile?

En Chile, los seguidores podrán ver el compromiso en directo por televisión a través de ESPN y en dispositivos móviles o Smart TV mediante la plataforma Disney+.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Uruguay, Bolivia y Venezuela?

En Uruguay, Bolivia y Venezuela, el partido también será transmitido en vivo por la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ (sumándose la señal de Inter en territorio venezolano).

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en España?

En territorio español, el partido podrá verse en directo a través de DAZN (DAZN LaLiga) y Movistar Plus+ (M+ LaLiga TV), además de LaLiga TV Bar para establecimientos públicos, según la programación y los derechos de transmisión vigentes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en México y Centroamérica?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro en exclusiva a través de Sky Sports (en televisión de paga), así como en las plataformas Sky+ e Izzi. En países de Centroamérica como Costa Rica y Panamá, la transmisión estará disponible mediante Sky Sports y ViX Premium.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre azulgranas y colchoneros se podrá sintonizar en televisión a través de ESPN Deportes y vía streaming mediante las plataformas ESPN+, ESPN App y FuboTV.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ver transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbarcelona)