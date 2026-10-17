¿Dónde ver Barcelona vs. Betis EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 de LaLiga? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás seguir este compromiso a través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO, de acuerdo con la disponibilidad de los derechos de transmisión en cada territorio. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 11:20 a. m.; en México, a las 10:20 a. m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a la 1:20 p. m.; y en España, a las 6:20 p. m. No te pierdas este encuentro que se disputará este sábado 17 de octubre en el Estadio La Cartuja.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en Perú?

Los aficionados peruanos podrán consultar la disponibilidad del partido a través de DIRECTV y DGO, según la programación y los derechos de transmisión vigentes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán revisar la programación de DIRECTV y la disponibilidad del encuentro mediante DGO.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en Colombia?

Los seguidores colombianos podrán consultar la programación de DIRECTV y DGO para verificar la disponibilidad de la transmisión.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en Ecuador?

En Ecuador, los aficionados podrán revisar las opciones de transmisión disponibles en DIRECTV y DGO, según los derechos vigentes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar la programación de DIRECTV y DGO para confirmar si el partido estará disponible.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en España?

En España, los aficionados deberán verificar qué plataforma cuenta con los derechos de transmisión del encuentro, ya que la disponibilidad de DIRECTV y DGO puede variar según el territorio.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación y la disponibilidad de la transmisión en DIRECTV y DGO, de acuerdo con los derechos vigentes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en Chile?

En Chile, los seguidores podrán revisar las opciones disponibles en DIRECTV y DGO para confirmar la transmisión del partido.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Betis en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de DIRECTV y la disponibilidad del encuentro a través de DGO, según el servicio contratado.

Barcelona vs. Real Betis se enfrentan por LaLiga. (Video: Barcelona)