Barcelona vs. Celta de Vigo se enfrentan por LaLiga. (Foto: Composición Depor)
Barcelona vs. Celta de Vigo se enfrentan por LaLiga. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2025-26? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 33? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 22 de abril del 2026: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:30 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

Dónde ver Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: canales de TV gratis vía ESPN y Movistar
Dónde ver Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: canales de TV gratis vía ESPN y Movistar
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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