Dónde ver Barcelona vs. Girona EN VIVO: canales de DIRECTV y Movistar LaLiga
Dónde ver Barcelona vs. Girona EN VIVO: canales de DIRECTV y Movistar LaLiga

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 24 del 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports (DIRECTV) tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este lunes 16 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Dónde ver Barcelona vs. Girona EN VIVO: canales de DIRECTV y Movistar LaLiga
Dónde ver Barcelona vs. Girona EN VIVO: canales de DIRECTV y Movistar LaLiga. (Video: Movistar Deportes)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS