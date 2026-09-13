¿Dónde ver Barcelona vs. Levante EN VIVO y EN DIRECTO, por la quinta jornada de LaLiga? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DIRECTV y DGO. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro comenzará a las 9:15 a.m. en Perú. No te pierdas este compromiso que se disputará este domingo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de Valencia.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Levante a través de DIRECTV. Además, estará disponible mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán consultar la programación de DIRECTV para conocer la disponibilidad del encuentro y las opciones habilitadas para seguir el partido en vivo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso mediante DIRECTV. Asimismo, podrán revisar la disponibilidad de la transmisión a través de DGO.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Ecuador?

En Ecuador, los usuarios de DIRECTV podrán consultar la programación correspondiente para conocer las opciones disponibles para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar la programación de DIRECTV para conocer las opciones habilitadas para seguir el partido en vivo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en España?

En territorio español, los aficionados deberán revisar la programación local y las plataformas disponibles para conocer las señales habilitadas para la transmisión de LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de DIRECTV y las plataformas disponibles para conocer las opciones de transmisión del compromiso.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Chile?

En Chile, los aficionados podrán revisar la programación de DIRECTV para conocer las opciones disponibles para seguir el encuentro por LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante las opciones de transmisión habilitadas por DIRECTV. Asimismo, podrán acceder a DGO, según el servicio disponible en el territorio.

Barcelona vs. Levante se enfrentan por la jornada 5 de LaLiga. (Video: Barcelona)