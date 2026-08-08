¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest vs. Udinese EN VIVO y EN DIRECTO, por la Friuli Venezia Giulia Cup? ¿Qué canales transmitirán este torneo amistoso internacional? El triangular se disputará este sábado 8 de agosto y tendrá como una de sus principales alternativas de transmisión a TV3 y Barça TV. El inicio está programado para las 2:00 p.m. (hora de Perú). No te pierdas este compromiso internacional que contará con la participación del Barcelona, Nottingham Forest y Udinese.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la transmisión del Barcelona en la Friuli Venezia Giulia Cup a través de las señales habilitadas de TV3 y Barça TV, dependiendo de la disponibilidad de cada plataforma en el territorio.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en Argentina?

En Argentina, los seguidores del conjunto azulgrana podrán consultar la programación de TV3 y Barça TV para acceder a la transmisión de los partidos de la Friuli Venezia Giulia Cup.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir los compromisos del Barcelona mediante TV3 y Barça TV, siempre que las señales estén disponibles en el país.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión podrá seguirse a través de las señales de TV3 y Barça TV, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar la programación de TV3 y Barça TV para seguir en vivo los partidos del Barcelona por la Friuli Venezia Giulia Cup.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en España?

En España, los aficionados podrán seguir el torneo a través de TV3 y Barça TV, señales vinculadas a la cobertura del Barcelona.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en México?

Los seguidores mexicanos podrán consultar la programación de TV3 y Barça TV para conocer la disponibilidad de la transmisión de los encuentros del Barcelona.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en Chile?

En Chile, los aficionados podrán seguir la cobertura del Barcelona mediante TV3 y Barça TV, según la disponibilidad de las señales.

¿Dónde ver Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de TV3 y Barça TV para acceder a la transmisión de los partidos del Barcelona por la Friuli Venezia Giulia Cup.

Barcelona se enfrenta ante Nottingham Forest y Udinese en amistosos internacionales. (Video: Barcelona)