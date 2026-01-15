Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO: links y canales para vía América TV y Movistar Deportes
¿Dónde podrás ver el partido de Barcelona vs. Racing de Santander por la Copa del Rey? A continuación, todos los detalles del partido que será visto en la señal de América TV, América tvGO y Movistar Deportes.
Por los octavos de final del torneo, el Barcelona vs. Racing de Santander se miden (EN VIVO | HD | ONLINE | STREAMING | 4K | EN DIRECTO) en la Copa del Rey 2025-26. ¿Dónde se verá este compromiso en Latinoamérica, ya que DSports (DIRECTV y DGO) no cuenta con los derechos? En Perú, América TV (América tvGO y Canal 4) lo pasa por señal abierta y su servicio de streaming, mientras que Movistar Deportes tendrá los derechos para la señal cerrada de Movistar TV y de paga por Movistar TV App. En Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF) y mediante Win Sports en suelo colombiano. A partir de las 3pm (horario en los 3 países) podrás vivir el partido. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hará vivir todos los detalles del duelo que se disputó en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero.
Barcelona vs. Racing por la Copa del Rey | VIDEO: REEF SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.