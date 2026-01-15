Barcelona vs Racing por la Copa del Rey | Diseño: Depor
Barcelona vs Racing por la Copa del Rey | Diseño: Depor

Por los octavos de final del torneo, el vs. se miden (EN VIVO | HD | ONLINE | STREAMING | 4K | EN DIRECTO) en la . ¿Dónde se verá este compromiso en Latinoamérica, ya que DSports (DIRECTV y DGO) no cuenta con los derechos? En Perú, América TV (América tvGO y Canal 4) lo pasa por señal abierta y su servicio de streaming, mientras que Movistar Deportes tendrá los derechos para la señal cerrada de Movistar TV y de paga por Movistar TV App. En Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF) y mediante Win Sports en suelo colombiano. A partir de las 3pm (horario en los 3 países) podrás vivir el partido. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hará vivir todos los detalles del duelo que se disputó en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero.

Barcelona vs. Racing por la Copa del Rey | VIDEO: REEF
