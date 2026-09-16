¿Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2026-27? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 6? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 16 de septiembre: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:30 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander en España?

En España, el partido podrá seguirse por DAZN LaLiga, a través de DAZN y de los operadores que incluyen esta señal. También figura LaLiga TV Bar como alternativa para establecimientos autorizados.

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander en Perú?

En Perú, los aficionados podrán ver el encuentro por Disney+ Premium, mediante streaming. El inicio está programado para las 2:30 p.m., hora peruana.

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander en Argentina?

En Argentina, la transmisión estará disponible por Disney+ Premium. El duelo comenzará a las 4:30 p.m., horario local.

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander en México?

En México, Barcelona vs. Racing de Santander se podrá seguir por SKY Sports, con la opción de Sky+ para verlo vía streaming, según la programación publicada para este encuentro. El partido comenzará a la 1:30 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander en Colombia?

En Colombia, el encuentro estará disponible mediante Disney+ Premium. El pitazo inicial está previsto para las 2:30 p.m., hora colombiana.

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante ESPN y ESPN+, además de ESPN Deportes para la señal en español. El partido comenzará a las 3:30 p.m. de la costa este.

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing de Santander en Brasil?

En Brasil, el duelo podrá seguirse por CazéTV, de acuerdo con la información publicada por el propio Barcelona en su guía internacional de transmisión. El encuentro comenzará a las 4:30 p.m., hora de Brasilia.

Barcelona vs. Racing de Santander. (Video: FC Barcelona)