LaLiga va llegando a su recta final y este fin de semana los ojos del mundo estarán puestos en un partidazo. Por la fecha 35 del torneo español, Barcelona y Real Madrid se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde las instalaciones del Estadio Olímpico de Montjuic este domingo 11 a partir de las 9:15 a.m. (hora peruana). Conoce aquí dónde ver el clásico, los horarios y los canales de transmisión con derechos para no perderse de ningún detalle.

Luego de quedar eliminados de las semifinales de la Champions League frente al Inter de Milan, Barcelona enfoca todas sus fuerzas en conseguir el doblete esta temporada. Los azulgranas ya conquistaron la Copa del Rey, venciendo 3-2 al Real Madrid en una final que se definió en el tiempo extra, y tienen la primera opción de quedarse con LaLiga, a falta de cuatro fechas para el final.

El equipo de Hansi Flick suma 79 puntos, cuatro más que el Real Madrid, por lo que un triunfo de local extendería esa ventaja a siete unidades a falta de jugarse nueve de ellas. Es decir, LaLiga ya tendría a un virtual campeón. Sin embargo, el estado anímico del equipo es la principal preocupación en la interna azulgrana. Y es que la eliminación de la Copa de Europa ha impactado en los jugadores.

Barcelona y Real Madrid se enfrentaron por última vez el pasado 26 de abril en la final de la Copa del Rey. Los de Hansi Flick se llevaron el triunfo por 3-2. (Foto: AFP)

A ello también se suma el desgaste físico que ocasiona la seguidilla de partidos. El ‘Barza’ necesita darle descanso a algunos jugadores para dosificar energías, pero al frente tiene un partido que puede definir el campeonato. El técnico Flick apostará por su oncena base y le dará minutos a Robert Lewandowski, quien reapareció en el partido por semifinales.

Por su parte, Real Madrid afronta este clásico como su único camino para salvar la temporada. Los merengues fueron eliminados de la Champions League y de la Copa del Rey de manera justa, por lo que LaLiga es su última bala para conseguir títulos en el presente curso. Eso sí, por más que ganen el domingo, no dependen de sí mismos.

Además, podría ser el final del ciclo de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. El técnico italiano es consciente de lo que está en juego y de las críticas respecto al juego del equipo. No obstante, lo que está a su favor, es el tiempo que ha tenido para preparar este duelo y los minutos de descanso que han tenidos sus jugadores en comparación con los rivales.

Real Madrid y Barcelona se ven las caras este domingo por la fecha 35 de LaLiga de España. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid?

El partido entre Barcelona vs. Real Madrid se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, con la transmisión exclusiva de Disney Plus para toda Latinoamérica. Además, para España, el partido podrá verse en la señal de LaLiga Movistar TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El compromiso entre Barcelona vs. Real Madrid está programado para este domingo 4 de mayo a las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 11:15 a.m.; mientras que en Chile, Venezuela y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m. y en España a las 4:00 p.m.

