Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga | Diseño: Christian Marlow
Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga | Diseño: Christian Marlow

¿Dónde se podrás ver el vs. ? Ambos equipos chocarán por , desde el Estadio Camp Nou. ¿A qué hora arranca las acciones? Según la programación, el partido está pactado para las 10:15 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del domingo 25 de enero del 2026. La transmisión está a cargo de DIRECTV y DGO en Perú. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga | VIDEO: BarzaTV
Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga | VIDEO: BarzaTV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS