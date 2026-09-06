¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia EN VIVO | EN DIRECTO? Qué canales transmiten este duelo por la fecha 4 de LaLiga? Recuerda que puedes disfrutar este compromiso a través de las señal de DSPORTS, disponible en los operadores que cuenten con el canal como DIRECTV, mientras que DGO es otra de las alternativas para seguirlo por streaming. ¿A qué hora se podrá ver el partido? A las 9:15 a.m. en Perú, mientras que en Colombia y Ecuador también comenzó a las 9:15 a.m.; en México a la 8:15 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 11:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este domingo 6 de septiembre en el Estadio de Mestalla.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Valencia a través de ESPN. Además, estará disponible mediante Disney Plus para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN. También estará disponible mediante Disney Plus para quienes cuenten con el servicio de streaming.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN y Disney Plus, dependiendo de la disponibilidad de la transmisión en el país.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible por ESPN. Además, los usuarios podrán acceder a la señal mediante Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y Disney Plus, según la disponibilidad del servicio en el territorio.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en España?

En territorio español, los aficionados deberán consultar la programación de las plataformas que cuenten con los derechos de LaLiga para acceder a la transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante Sky Sports, de acuerdo con la disponibilidad de la transmisión.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, Disney Plus ofrecerá la posibilidad de seguir el encuentro por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN y Disney Plus, desde los dispositivos compatibles con estas plataformas.