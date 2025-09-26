Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentan en el derbi madrileño por LaLiga 2025: conoce horarios y canales para verlo EN VIVO. (Fotos: AFP)
El Real Madrid — Atlético Madrid EN VIVO será el partido más esperado de la jornada en LaLiga 2025/26. El derbi madrileño enfrenta a dos de los grandes candidatos al título en un choque que promete emociones desde el inicio.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega al duelo como líder invicto del campeonato, con seis victorias consecutivas y un ataque liderado por Kylian Mbappé y Vinícius Jr.. Por su parte, el equipo del Cholo Simeone necesita sumar de a tres para recuperar terreno en la tabla y darle una alegría a su afición.

Más allá de los puntos en juego, el derbi madrileño siempre tiene un valor especial. Se trata de un clásico que paraliza a la ciudad de Madrid y que, en esta ocasión, podría marcar diferencias importantes en la lucha por el campeonato.

El escenario será el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético, donde se espera un lleno total y un ambiente electrizante. Si quieres seguir el partido en vivo, aquí te dejamos todos los detalles de horarios y canales de transmisión.

Derbi Real Madrid vs. Atlético Madrid EN DIRECTO: así se jugará el esperado choque de LaLiga 2025 este sábado en el Metropolitano. (Foto: AFP)
¿A qué hora se juega el Real Madrid — Atlético Madrid por LaLiga 2025?

El partido se disputará el sábado 27 de septiembre en Madrid, España.

PaísHora Local
España16:15 p.m.
Estados Unidos10:15 a.m. (ET)
México08:15 a.m.
Argentina11:15 a.m.
Chile11:15 a.m.
Perú09:15 a.m.
Colombia09:15 a.m.
Ecuador09:15 a.m.
Bolivia10:15 a.m.
Venezuela10:15 a.m.
Real Madrid vs. Atlético de Madrid chocan por el derbi madrileño. (Video: ESPN)
¿Qué canales transmiten Real Madrid — Atlético Madrid EN VIVO ONLINE?

PaísCanal TVStreaming Online
EspañaDAZNDAZN
Estados UnidosESPNESPN App
MéxicoSky SportsSky+
ArgentinaDSportsDGO
ChileDSportsDGO
PerúDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
BoliviaDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
