¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2026-27? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 14? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 16 de septiembre: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:30 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

Real Madrid vs. Alavés: previa del partido

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Real Madrid vs. Alavés a través de ESPN 2 por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el compromiso entre Real Madrid vs. Alavés a través de ESPN por televisión. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium y a través de operadores como DIRECTV, Flow y Telecentro.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido a través de ESPN 2 por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium para los suscriptores de la plataforma.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán disfrutar del compromiso a través de ESPN 2 por televisión. Asimismo, estará disponible mediante Disney+ Premium para quienes prefieran seguirlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro a través de ESPN 2 por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Movistar Plus+ y sus señales de LaLiga TV, como M+ LALIGA y M+ LALIGA 2. También estará disponible mediante las plataformas digitales asociadas a estos servicios.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el compromiso por SKY Sports a través de televisión de paga. Asimismo, estará disponible mediante los servicios de streaming asociados a SKY.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en Chile?

En Chile, los hinchas podrán seguir el partido a través de ESPN por televisión. Además, Disney+ Premium ofrecerá la transmisión vía streaming para sus suscriptores.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán disfrutar del encuentro a través de ESPN 2 por televisión. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium.

Real Madrid vs. Alavés se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)