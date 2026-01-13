Dónde ver Real Madrid vs. Albacete EN VIVO vía América TV y Movistar Deportes por la Copa del Rey
Por los octavos de final del torneo, el vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en la . ¿Dónde ver este compromiso en Latinoamérica, ya que DSports (DIRECTV y DGO) no cuenta con los derechos? En Perú, América TV (América tvGO y Canal 4) lo pasarán por señal abierta y su servicio de streaming, mientras que Movistar Deportes tiene los derechos para la señal cerrada de Movistar TV y de paga por Movistar TV App. En Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF) y mediante Win Sports en suelo colombiano. A partir de las 3pm (horario en los 3 países) podrás vivir el partido. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hará vivir todos los detalles del duelo a disputarse en el Estadio Carlos Belmonte.

Dónde ver Real Madrid vs. Albacete EN VIVO vía América TV y Movistar Deportes por la Copa del Rey. (Video: ESPN)
