Dónde ver Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: transmisión de ESPN, Disney Plus y Movistar LaLiga
Conoce los pormenores del partido entre vs. (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 19 de desde el Estadio San Mamés. ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el miércoles 3 de diciembre desde las 1:00 p.m. (horario en Perú). ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Dónde ver? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. ¿Estás en España y no sabes dónde verlo? Tranquilo, toma en cuenta que por ahí puedes seguirlo por Movistar LaLiga y DAZN.

