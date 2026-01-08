¿Dónde se podrá ver el vs. ? Ambos equipos chocarán (EN VIVO | STREAMING | ONLINE) por las semifinales de la , desde el Kings Abdullah Sports City. ¿A qué hora arrancó las acciones? Según la programación, el partido está pactado para las 2:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del jueves 8 de enero del 2026. La transmisión está a cargo de América TV (Canal 4 de señal abierta) y Movistar Deportes en Perú. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España | VIDEO: RM
