¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmiten este amistoso internacional por el Trofeo Teresa Herrera? Puedes disfrutar de este compromiso a través de DIRECTV y DGO. ¿A qué hora se jugará el encuentro? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 2:00 p.m.; en México a las 1:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Venezuela a las 3:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 4:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m. (21:00 h). El duelo de pretemporada se disputará este miércoles 12 de agosto en el Estadio de Riazor en La Coruña, España.

Real Madrid vs. Deportivo La Coruña: previa del partido

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el amistoso entre Real Madrid vs. Deportivo La Coruña a través de DIRECTV y su plataforma DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DIRECTV. También estará disponible mediante DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso por DIRECTV. Asimismo, estará disponible mediante DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de DIRECTV. Además, los usuarios podrán seguirlo mediante DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el compromiso por DIRECTV. Asimismo, estará disponible mediante DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante la plataforma DAZN y su aplicación móvil.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en Chile?

En Chile, la transmisión del partido estará a cargo de DIRECTV. Además, los usuarios podrán seguirlo mediante DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el compromiso por DIRECTV. Asimismo, estará disponible mediante DGO desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Con transmisión de DIRECTV, Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en amistoso (Video: Real Madrid)