¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche EN VIVO y EN DIRECTO, por la sexta jornada de LaLiga? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DIRECTV, DSports y DGO. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 2:30 p.m.; en México a la 1:30 p.m.; en Chile y Venezuela a las 3:30 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 4:30 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este martes 15 de septiembre en el Estadio Martínez Valero.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Real Madrid vs. Elche a través de DIRECTV. Además, estará disponible mediante la plataforma de streaming DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DIRECTV. También estará disponible mediante DGO para quienes cuenten con una suscripción activa a la plataforma.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de DIRECTV. Asimismo, estará disponible mediante DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de DIRECTV. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por DIRECTV. También estará disponible mediante DGO para quienes prefieran la alternativa de streaming.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en España?

En territorio español, los aficionados podrán consultar la programación de las plataformas y señales deportivas disponibles para conocer las opciones habilitadas para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de DIRECTV y las plataformas disponibles para conocer las opciones habilitadas para seguir el partido en vivo.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por DIRECTV. Además, DGO ofrecerá la transmisión para los usuarios que cuenten con una suscripción activa.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DIRECTV. Asimismo, DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde los dispositivos compatibles.

Real Madrid vs. Elche: ver transmisión en DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Real Madrid TV)