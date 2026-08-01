¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmitirán este amistoso internacional? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de TyC Sports, Real Madrid TV y RM Play. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 11:00 a.m.; en México a las 10:00 a.m.; en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a la 1:00 p.m.; y en España a las 6:00 p.m.. No te pierdas este encuentro que se disputará el sábado 1 de agosto en el Wörthersee Stadion.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el amistoso entre Real Madrid vs. Fiorentina a través de TyC Sports. Además, estará disponible mediante Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por TyC Sports. También estará disponible mediante Real Madrid TV y RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso por TyC Sports. Asimismo, estará disponible mediante Real Madrid TV y RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de TyC Sports. Además, los usuarios podrán seguirlo mediante Real Madrid TV y RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por TyC Sports. Asimismo, estará disponible mediante Real Madrid TV y RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Real Madrid TV y RM Play. Además, TyC Sports será otra de las alternativas disponibles.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por TyC Sports. Además, Real Madrid TV y RM Play ofrecerán la transmisión del amistoso.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante TyC Sports. Asimismo, Real Madrid TV y RM Play permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Real Madrid vs. Fiorentina se enfrentan por amistoso internacional. (Video: Real Madrid)