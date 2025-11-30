Real Madrid vs. Girona por LaLiga | Diseño: Christian Marlow
Real Madrid vs. Girona por LaLiga | Diseño: Christian Marlow

¡Tremendo partido! vs. chocan (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) por una jornada más de . ¿A qué hora arracará? Según la programación, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del domingo 30 de noviembre del 2025. La transmisión está a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Real Madrid vs Girona por LaLiga | VIDEO: Girona
