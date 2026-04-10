Real Madrid vs. Girona por LaLiga. (Foto: Getty Images)
Real Madrid vs. Girona por LaLiga. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2025-26? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 31? Según la programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 10 de abril: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:00 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

Previa Real Madrid vs. Girona (Video: ESPN)
Previa Real Madrid vs. Girona (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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