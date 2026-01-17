¿Dónde podrás ver vs. Levante? Ambos equipos chocarán (EN VIVO | ONLINE | HD | EN DIRECTO) por la fecha 20 de . ¿A qué hora arranca? Según la programación, el partido está pactado para las 8:00 a.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del sábado 17 de enero del 2026. La transmisión está a cargo de DIRECTV y DGO para todo el territorio peruano, además de Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Levante por LaLiga | VIDEO: RM
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

