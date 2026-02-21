Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Dónde ver Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: canales de TV para mirar DIRECTV y Movistar LaLiga
Real Madrid vs. Osasuna juegan por la fecha 25 de LaLiga. ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 21 de febrero desde las 12:30 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, DSports lo pasará para todo el territorio latino, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO. En Estados Unidos se verá por Sky Sports y en España por Movistar LaLiga. No lo mires en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.
Previa Osasuna vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.