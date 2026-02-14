Real Madrid vs. Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga en España. (Diseño: Depor)
Real Madrid vs. Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga en España. (Diseño: Depor)

¿Dónde puedes ver vs. ? Ambos equipos chocan por la fecha 24 de . ¿A qué hora arranca? Según la programación, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del sábado 14 de febrero del 2026. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, además de Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Previa Real Madrid vs. Real Sociedad. (Video: ESPN)
Previa Real Madrid vs. Real Sociedad. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS