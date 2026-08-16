¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de Real Madrid TV y RM Play. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 10:00 a.m.; en México a las 9:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 12:00 p.m.; y en España a las 5:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este domingo 16 de agosto en el Veltins Arena.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Real Madrid vs. Schalke 04 a través de Real Madrid TV y RM Play, las plataformas oficiales del conjunto español para acceder a la transmisión y contenidos relacionados con el encuentro.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el amistoso mediante Real Madrid TV y RM Play, dependiendo de la disponibilidad de la transmisión para los usuarios en el territorio.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Real Madrid TV y RM Play, plataformas oficiales que ofrecerán acceso a la cobertura del encuentro.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá seguirse mediante Real Madrid TV y RM Play, siempre de acuerdo con la disponibilidad de la transmisión en el país.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Real Madrid TV y RM Play, donde podrán acceder a la cobertura correspondiente del amistoso internacional.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Real Madrid TV y RM Play, las opciones oficiales vinculadas al conjunto madridista para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido mediante Real Madrid TV y RM Play, según la disponibilidad de la transmisión para este territorio.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse mediante Real Madrid TV y RM Play, plataformas desde las que los aficionados podrán consultar y acceder a la cobertura del encuentro.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido a través de Real Madrid TV y RM Play, con acceso desde los dispositivos compatibles con estas plataformas.

Real Madrid vs. Schalke 04 se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: Real Madriid)