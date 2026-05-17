¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2025-26? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 37? Según la programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 17 de mayo: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 12:0 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).
¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla en España?
Para ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs. Sevilla y estás en territorio español, deberás conectarte a la señal de Movistar LaLiga. Ojo, DAZN también cuenta con los derechos para pasar este duelo por LaLiga.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla en Perú?
Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Real Madrid vs. Sevilla a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.
¿A qué hora transmiten el partido entre Real Madrid vs. Sevilla en España?
Para todo el territorio español, el encuentro entre Real Madrid vs. Sevilla comenzará a las 12:00 p.m. en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con siete horas menos en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmiten el partido entre Real Madrid vs. Sevilla en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Real Madrid vs. Sevilla comenzará a las 12:00 p.m. en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.
Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Sevilla
Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago, Bellingham; Brahim, Vinicius y Mbappé.
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoume, Gudelj; Vargas, Oso; Maupay y Akor Adams.