En el Estadio Municipal Reina Sofía de Castilla y León, Barcelona vs. Unionistas chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por los octavos de final de la Copa del Rey, este jueves 18 de enero. El partido arrancará a las 1:30 de tarde (hora peruana) y 7:30 p.m. en territorio español. El compromiso va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DSports (DIRECTV) para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Barcelona llega a Salamanca en una situación sumamente complicada después de caer en la final de la Supercopa de España ante su acérrimo rival, el Real Madrid, con una goleada abrumadora. La pérdida por cuatro goles y la actuación en general han colocado a Xavi bajo una fuerte presión. Una eventual derrota en el estadio Reina Sofía podría tener un impacto significativo en su futuro como entrenador.

“De las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y estoy convencido de que volveremos a competir de la mejor manera posible. Necesitamos hacer un reset y luchar por los tres títulos que quedan. Todavía podemos hacer una buena temporada”, manifestó Xavi tras caer ante los blancos.

Sin embargo, los azulgranas se enfrentarán a la complicación de jugar su partido en un terreno ajeno, en un escenario deportivo que no se asemeja en absoluto a los lugares a los que suelen acudir los futbolistas del cuadro blaugrana. Esto es especialmente relevante dado que en la ronda anterior el Villarreal sufrió una derrota en ese mismo estadio.

Por su parte, la sorpresa del torneo la representa Unionistas, una escuadra de la Primera RFEF (tercera división del fútbol español), que ha alcanzado los octavos de final después de vencer al Gernika, Sporting de Gijón y Villarreal. Ahora, se enfrentarán al Barça, el club con el mayor número de títulos en la competición, sumando un total de 31 campeonatos, por lo que se espera que den lo mejor de sí en el campo de juego.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Unionistas?

El partido entre Barcelona vs. Unionistas se llevará a cabo este jueves 18 de enero desde la 1:30 de la tarde (hora en Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque dará inicio las 3:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:30 p.m. En tanto, en España será a las 7:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs. Unionistas?

La contienda entre Barcelona vs. Unionistas será emitida de manera exclusiva en toda Sudamérica por DSports (DIRECTV) y DTVGO. En España la transmisión irá por Movistar Plus. En México será por SKY Sports. Si no tienes acceso a ninguna de estas alternativas, ten en cuenta que podrás seguir el desarrollo del partido de forma detallada en tiempo real mediante la web de Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR