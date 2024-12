Este domingo 1 de diciembre, Real Madrid vs. Getafe se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 15 de LaLiga de España. El partido está programado para iniciar desde las 10:15 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y las 12:15 p.m. (hora de Argentina, Chile y Uruguay). Podrás seguir la transmisión del duelo a través de DSports (DIRECTV) para toda América Latina, así como también por su señal streaming por DGO. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Depor te traerá el minuto a minuto más completo junto a todas las incidencias.

Real Madrid recibe a Getafe por LaLiga. (Video: Real Madrid)