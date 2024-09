Un encuentro no apto para cardiacos. Real Madrid vs Deportivo Alavés se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por INTERNET este martes 24 de septiembre por la séptima fecha de LaLiga de España 2024-25 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. El choque arrancará a las 2:00 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), SKY Sports y DAZN para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Real Madrid vs Alavés: así se prepara el equipo merengue para el partido. (Real Madrid)