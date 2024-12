¡No te lo puedes perder! Barcelona vs. Mallorca se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 3 de diciembre en el Estadio Son Moix, en un encuentro válido por la fecha 19 de LaLiga de España. El partido, que es importante para el conjunto blaugrana, está pactado para iniciar a la 1:00 p.m. (horario en Perú, 3:00 p.m. en Argentina y 7:00 p.m. en España) y será transmitido en Sudamérica a través de las señales de DSports (DIRECTV) y DGO. Mientras que en España se podrá ver por M+ LaLiga TV y Movistar Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán una victoria para no perder el liderato (Real Madrid está a solo un punto y con un partido menos). Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

Barcelona y los últimos detalles antes de medirse al Mallorca. (Video: Barcelona)