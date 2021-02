Los fantasmas han vuelto a rondar por Valdebebas y se han llevado a Eden Hazard. Ahora de manera inesperada, el mediocampista belga no ha aparecido en el entrenamiento con el Real Madrid, justo cuando, nuevamente, había empezado a coger un buen ritmo tras dejar atrás las lesiones. Incluso existía un poco de esperanza para ver su mejor nivel pronto.

Según ha informado el medio ‘Goal’, Hazard no se ha entrenado con el grupo este mismo martes por precaución y fatiga. El ‘Duque’ no está bien físicamente, y para no arriesgar ha tomado la decisión de no acudir al entrenamiento de hoy.

A falta aún de confirmación por parte del club, Hazard podría a ser baja para el duelo del sábado frente al Huesca por LaLiga Santander, y sumar así una nueva ausencia esta temporada.

Así va su idilio

En lo que va del curso, el fichaje ‘galáctico’ de Florentino Pérez apenas ha participado en 13 partidos, y se ha quedado fuera en 17 duelos a causa de diversos problemas físicos.

Primero, molestias en el tobillo operado la pasada campaña (dos partidos); después, una lesión muscular (seis); más tarde, el Covid-19 (uno); y, por último, otra lesión muscular que le hizo perderse ocho encuentros más.

El ‘Duque’ ha sido titular en cuatro de los seis últimos partidos del Madrid, aunque en ninguno de ellos ha llegado a completar los 90 minutos.

Su tope son los 67 que completó ante el Athletic en la semifinal de la Supercopa de España, el pasado 14 de enero.

