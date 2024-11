En la retina del hincha de Barcelona quedará el momento de la salida de Lionel Messi a mediados del año 2021, situación que generó un cambio potente a nivel futbolístico. La escuadra azulgrana sufrió para reponerse y encontrar un nuevo estandarte, pasando desde cambios de directores técnicos hasta de eliminaciones prematuras en torneos internacionales. Sin embargo, la temporada 2024/2025 mostró un giro rotundo con la llegada de Hansi Flick al banquillo. Por ahora, cosechan goleadas y muestran un buen juego ante sus rivales. A raíz de esta realidad, ‘Lio’ dejó un mensaje sobre el trabajo actual y cómo repercute de manera positiva en el club.

“Me parece espectacular que los chicos tengan la oportunidad desde hace un par de años. Cuando se les da oportunidad y la confianza responden de esta manera porque conocen el club mejor que nadie y porque están acostumbrados a jugar de esta manera desde chiquitos y cuando se les acompaña, suceden estas cosas, como sucedió en otra época también”, contó el capitán de la Selección Argentina en diálogo con brindó en TV3.

A su vez, el astro argentino recordó cómo fue su etapa formativa y el proceso para ser una estrella profesional: “Lo veo espectacular y no me sorprende porque no es algo nuevo, pasó toda la vida, o por lo menos, desde que llegué yo al Barcelona con 13 años”.

Por otro lado, Messi también hizo una aparición especial en las redes sociales de Barcelona. ‘Lio’ es uno de los ídolos del club que prepara su aniversario 125, por lo que fue consultado por su votación para elegir los nuevos himnos. Aunque en primera instancia se abrió una votación en redes para que sean sus hinchas quienes elijan cuál será el oficial, la institución no dudó en convocarlo para que también opine.

En medio de la escena, se pudo ver al argentino disfrutando del momento con una sonrisa de oreja a oreja. De acuerdo a los medios locales, el voto del capitán de la Selección Argentina podría ser revelado el día de la celebración, es decir, el próximo 29 de noviembre. En esa fecha, además, se sabrá qué himno fue el más votado por el público.

La historia de Lionel demanda un vínculo más que especial con Barcelona donde debutó en el año 2003 en el primer equipo, marchándose en 2021. En este tiempo, disputó 775 partidos, marcando 672 goles y 265 asistencias. Por si fuera poco, alzó 35 títulos entre Champions League, Copa del Rey, LaLiga, Mundial de Clubes, Supercopa de España, Supercopa de Europa.

La temporada de Lionel Messi

A lo largo del 2024, Lionel Messi disputó 36 partidos: 11 con la camiseta de la Selección de Argentina y los 25 restantes fueron con la camiseta del cuadro de Estados Unidos. En el mes de julio, sufrió una dura lesión en la final de la Copa América 2024, situación que lo alejó del campo hasta setiembre.

En este periodo, ‘Lio’ tuvo la oportunidad de convertir la cantidad de 23 goles en su club, unos más claves que otros. Además, seis fueron con la camiseta de su país, al mando de Lionel Scaloni. A su vez, alzó dos títulos: la Supporters’ Shield y la Copa América.





