Arabia Saudita nunca olvidará como aquel 30 de diciembre del 2022, un día antes de la víspera del nuevo año, Al Nassr sorprendió a todo el mundo con la contratación de Cristiano Ronaldo, uno de los mayores referentes del fútbol en todo el planeta. Traer al ‘Bicho’ al Medio Oriente significó un impacto no solo futbolístico, sino social en el país árabe. Dos años después, el ‘Comandate’ sigue dando que hablar en el deporte y exponiendo aún más a dicha nación.

Justamente, sobre el arribo de ‘CR7′ a Arabia Saudita y el impacto en el torneo local, Netflix estrenó un nuevo documental titulado ‘Saudi Pro League: Una Nueva Era’, la cual explora el nuevo auge de la competición con la llegada de múltiples figuras. Como no podía faltar, una de las figuras centrales es el ariete portugués y sus sensaciones no reveladas -hasta ahora- luego de firmar por Al Nassr.

En el documental de la famosa plataforma, Cristiano refleja su pasión inquebrantable y ese deseo de seguir triunfando en el fútbol. “Vine a ganar, a mejorar la liga. Quiero dejar un legado. Eso es lo que quiero. Dicen que estoy acabado, que solo estoy aquí por el dinero... Todavía siento la pasión. No se lo creen, pero estoy aquí para ganar”, narró el ‘Bicho’.

Este documental se estrenó el 21 de noviembre en Netflix y cuenta con un total de seis episodios en donde ofrece contenido nunca antes vistos y detalles de cómo se movió la liga saudí tras las llegadas de figuras de la talla de Cristiano, Neymar Jr y Karim Benzema. “Estoy aquí para ganar trofeos y mejorar la liga. Lo gané todo en Europa y para mí esto es un nuevo desafío”, fue otra de las citas del portugués.

‘CR7′ anunció cuándo se retirará del fútbol

Los cantantes Héctor Lavoe y Willie Colón escribieron una canción con mucha verdad: “Todo tiene su final”. Y sí, Cristiano Ronaldo dejará el fútbol más pronto de lo pensado, pues, después de haber pasado por grandes clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, el delantero portugués, en una etapa más madura, ya piensa en una estabilidad fuera del gramado. . Eso sí, aclaró que su vida siempre estará ligada al fútbol.

“Sólo quiero disfrutar seguir jugando al futbol”, afirmó Ronaldo. “Planificar la retirada... si tiene que ocurrir, en uno o dos años... no lo sé. Pronto cumpliré 40 años. Quiero disfrutar de verdad, mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré”, aseguró el ‘Comandante’, que tras su último doblete, llegó a los 910 goles en su carrera.

Si bien la carrera de los futbolistas de la mayoría continúa en la dirección de convertirse en entrenadores, Cristiano indicó que esto no es algo que le interese; sin embargo, aseguró que sí continuará ligado al fútbol. “No me veo dirigiendo un equipo, no está en mis planes”, sostuvo. Asimismo, añadió. “Mi futuro está en otros ámbitos fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá lo que pasa”.

Además de sus tantos, Cristiano Ronaldo obtuvo otro logro individual, pues este último triunfo con su selección significó la victoria número 132 del veterano delantero en partidos internacionales, superando a su ex compañero del Real Madrid, Sergio Ramos, quien acumuló 131 con España. Por otro lado, el portugués ostenta el récord de más participaciones con su selección, habiendo disputado 217 encuentros. Además, se consagró como el máximo goleador histórico de selecciones absolutas, con un total de 136 goles.

TE PUEDE INTERESAR