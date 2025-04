El FC Barcelona y el Real Madrid se preparan para su tercer enfrentamiento de la temporada 2024-2025, esta vez en la final de la Copa del Rey, que se disputará el sábado 26 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla. Este Clásico español, el segundo del año 2025 tras la final de la Supercopa de España, genera gran expectación en el mundo del fútbol. En su anterior encuentro por el título de la Supercopa, el FC Barcelona se impuso con un contundente 5-2. Si resides en México, en este artículo te informaremos sobre qué canal transmite el partido FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Copa del Rey 2025.

Los merengues, conscientes de no atravesar su mejor momento futbolístico, buscará evitar que el FC Barcelona sume su segundo título de la temporada y así igualarles en palmarés en este 2025. Este encuentro en la final de la Copa del Rey se presenta como una oportunidad crucial para el conjunto merengue de reivindicarse y obtener un título importante. La rivalidad histórica entre ambos clubes añade un ingrediente extra de tensión a este esperado clásico.

Los azulgranas llegan a esta final de la Copa del Rey como líder actual de LaLiga EA Sports 2024-25 y tras haber clasificado a las semifinales de la Champions League, mostrando un gran nivel competitivo en ambas competiciones. Por otro lado, el Madrid ocupa la segunda posición en su liga y quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Estos contrastes en su desempeño reciente añaden un factor interesante al enfrentamiento, donde el equipo de Hansi Flick buscará confirmar su buen momento y los pupilos de Carlo Ancelotti intentarán dar la sorpresa.

El delantero brasileño del Barcelona #11 Raphinha (d) disputa el balón con el centrocampista español del Real Mallorca #18 Antonio Sánchez durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona, el 22 de abril de 2025. (Foto de LLUIS GENE / AFP)

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Real Madrid por final de la Copa del Rey 2025 por TV y Streaming desde México?

En esta oportunidad el duelo entre FC Barcelona y Real Madrid por la final de la Copa del Rey 2025 será televisado por Sky Sports en TV y Sky+ por streaming. Al adquirir este servicio, los usuarios podrán mirar el partido desde su teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV.

¿Cuánto cuesta Sky Sports en México? Lista de precios

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Barcelona y Real Madrid se miden cara a cara por el título de la Copa del Rey en una final imperdible en Sevilla. (Foto: BeFunky / Andrés Manrique)

¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por final de la Copa del Rey 2025?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido FC Barcelona vs. Real Madrid por final de la Copa del Rey 2025 en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Recuerda seguir tus partidos favoritos con las aplicaciones de Sky Sports en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid por final de la Copa del Rey 2025 desde México

Fecha: Sábado, 26 de abril de 2025

Hora: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

Canal: Sky Sports | Streaming: Sky+

Lugar: Estadio La Cartuja Sevilla en Sevilla, España

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan este sábado 26 de abril por la final de la Copa del Rey 2025 desde el Estadio La Cartuja Sevilla. | Crédito: GEC