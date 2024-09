En qué canal ver Villarreal vs Barcelona y a qué hora juegan por LaLiga 2024.

El Villarreal y el Barcelona se enfrentarán este domingo 22 de septiembre en el Estadio de La Cerámica, en un duelo por la sexta jornada de LaLiga de España. Ambos equipos llegan en un gran momento de forma: el conjunto local se encuentra en puestos de Champions League, habiendo sumado once de los quince puntos posibles, mientras que el equipo culé se mantiene en la cima de la tabla con un impresionante pleno de victorias en sus cinco partidos disputados. Para el ‘Submarino’, el partido representa una oportunidad de romper una larga racha negativa en casa contra el cuadro azulgrana, ya que no ha podido vencerlo en los últimos quince encuentros de LaLiga disputados en su casa. Esta estadística negativa es la peor que el equipo amarillo ha registrado contra cualquier rival en la máxima categoría del fútbol español. Revisa horarios y canales de transmisión del encuentro.

El gran inicio de temporada de ambos equipos ha generado una enorme expectación en torno al partido, y las entradas disponibles se han agotado rápidamente. Se espera un lleno total en el estadio, donde los aficionados del Villarreal confían en que su equipo pueda dar la sorpresa y poner fin a la hegemonía del Barcelona en su cancha.

Marcelino, técnico del Villarreal, enfrenta el partido con algunas bajas significativas. El argentino Juan Foyth, Alfonso Pedraza y Gerard Moreno se perderán el encuentro, pero el regreso de Pape Gueye tras cumplir su partido de sanción le da al entrenador asturiano más opciones en el mediocampo. La principal incógnita en la alineación inicial es si Marcelino apostará por un planteamiento más ofensivo, incluyendo a Yéremy Pino, o si priorizará el equilibrio en el centro del campo con el ingreso de Gueye.

Por su parte, el Barcelona llega a este partido con el deseo de recuperarse rápidamente de la derrota sufrida el jueves pasado ante el Mónaco en la Champions League, donde cayó 2-1 en un encuentro marcado por la expulsión temprana de Eric García. El técnico Hansi Flick se ha visto obligado a reorganizar el equipo debido a las múltiples lesiones que afectan a la plantilla culé, especialmente en el mediocampo, donde la ausencia de Dani Olmo ha sido notable.

Ante la escasez de opciones en la medular, Flick podría repetir la apuesta de situar a Eric García como mediocentro, acompañado por Pedri y Marc Casadó, quienes se perfilan como los titulares en el medio campo. Sin embargo, ambos jugadores no participaron en el último entrenamiento previo al partido, aunque el técnico alemán confía en que estén disponibles para el enfrentamiento.

En caso de que Pedri y Casadó no puedan estar al cien por ciento, Pablo Torre aparece como la opción más natural para reforzar el mediocampo, aunque no se descarta que Flick pueda optar por mover a Raphinha al centro e incluir a otro delantero en el once titular, tal como hizo en las primeras jornadas con Ferran Torres, quien está sancionado para este partido.

La buena noticia para el Barcelona es la recuperación de Ansu Fati, quien podría tener más minutos después de superar sus problemas físicos. Además, el joven Lamine Yamal, con cuatro goles y cuatro asistencias en seis partidos, se ha consolidado como la principal arma ofensiva del equipo, que buscará mantener su racha perfecta y seguir como líder en solitario de LaLiga.

Ansu Fati vuelve con el Barcelona en LaLiga y podría tener minutos ante Villarreal. (Foto: Getty Images)

¿En qué canal TV ver Villarreal vs. FC Barcelona por LaLiga?





El partido entre Villarreal y Barcelona será transmitido en países de Sudamérica por la señal de ESPN 2 y en su plataforma streaming de Disney Plus. En México, la televisación del encuentro estará a cargo de SKY Sports, mientras que España verá el partido entre Culers y Groguets por el canal DAZN. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata.





¿A qué hora juegan Villarreal vs. FC Barcelona por LaLiga?





El encuentro entre Villarreal y Barcelona por la sexta fecha de LaLiga de España arranca a las 11:30 de la mañana de este domingo 22 de septiembre en países como Perú, Colombia y Ecuador. Argentina, Brasil y Uruguay verán el partido a la 1:30 p.m. Mientras que Chile, Paraguay y Bolivia apreciarán la transmisión a las 12:30 del mediodía.

El estadio de La Cerámica acogerá el partido entre Villarreal y Barcelona. (LaLiga)

