El Real Madrid ha demostrado ser uno de los clubes más astutos y pacientes en el mercado de fichajes, y en su radar ha aparecido un nombre de peso: Rodrigo Hernández Cascante (28 años), el crack del mediocampo del Manchester City. A pesar de la estabilidad y el éxito que ha conseguido el volante español en Inglaterra, el temor que acecha las 115 acusaciones que la Premier League ha lanzado sobre el City han encendido las alarmas en varios equipos de Europa y el cuadro de Valdebebas no es la excepción. Estas acusaciones, basadas en presuntas irregularidades con el Fair Play financiero, podrían desembocar en un cambio drástico en el panorama del club celeste, según apuntan este martes medios importantes como Manchester News y The Independent.

Real Madrid, conocido por su capacidad para moverse estratégicamente en situaciones de incertidumbre, está dispuesto a esperar el veredicto para 2025, pero ya ha dejado clara su intención: si el City recibe una sanción significativa, como la pérdida de puntos o incluso un descenso a la Championship, en el Bernabéu no dudarían en hacer un movimiento por el mediocampista español.

Rodrigo Hernández es consciente de la situación. Aunque el club inglés mantiene su inocencia y está luchando por demostrar que no ha incurrido en ninguna falta grave, la incertidumbre sobre su futuro legal genera interrogantes sobre el destino de sus jugadores más importantes. En este escenario, el Madrid ve una oportunidad. Rodri podría ser tentado por la posibilidad de regresar a su tierra natal.

El Madrid, sin embargo, sabe que no será una tarea sencilla. El mediocampista, que ha sido nombrado jugador del torneo en la Eurocopa 2024 y está entre los candidatos al Balón de Oro, es considerado uno de los mejores en su posición a nivel mundial. Su cotización no solo ha crecido de forma significativa (130 millones de euros), sino que además se ha convertido en un jugador franquicia del equipo de Pep.

Las fuentes cercanas al club madrileño han dejado entrever que, a pesar del desafío que supone fichar a un jugador de este calibre, ya ha habido acercamientos. De hecho, Dani Carvajal, compañero de Rodri en la selección española, ha reconocido en más de una ocasión que ha intentado convencer al centrocampista de que dé el salto al Santiago Bernabéu.

Rodri está valorizado en 130 millones de euros. (Foto: Getty Images)

Rodri: entre renovar con el Manchester City o escapar





A pesar de las insinuaciones, la situación sigue siendo incierta. El propio Rodri tiene una decisión importante que tomar en los próximos meses: renovar su contrato con el City y consolidar su lugar en el equipo donde ha sido tan feliz, o esperar a ver qué sucede con la resolución de las acusaciones. Este último escenario podría abrirle la puerta a nuevas oportunidades, entre ellas, un posible movimiento al Madrid.

Los medios en Inglaterra plantearon también otros factores a considerar en esta posible operación. Según sus análisis, no solo el aspecto económico sería crucial, sino que el Madrid podría ofrecerle a Rodri elementos intangibles pero importantes: el clima de España, la cercanía a su familia y, por supuesto, el prestigio que conlleva vestir la camiseta blanca.

“El Real Madrid siempre ha sido un club capaz de atraer a los mejores, y aunque actualmente no hay otro equipo que pueda permitirse el fichaje de Rodri, el City siempre ha temido que el Madrid algún día llamara a su puerta”, escribe el medio inglés The Independent. Ese día, aparentemente, está más cerca de lo que muchos esperaban.





Manchester City: la oferta de renovación a la espera de un castigo





En paralelo, el Manchester City no quiere perder el tiempo y ya ha iniciado movimientos para blindar a su estrella. La directiva ha presentado una oferta de renovación que acercaría el salario de Rodri a los niveles de Kevin De Bruyne y Erling Haaland, dos de los jugadores mejor pagados del club. Con tres años restantes en su contrato actual, el tiempo comienza a jugar en contra del City.

No es la primera vez que en el City se encuentra en esta encrucijada. En 2018, enfrentaron una situación similar con Leroy Sané, quien finalmente decidió no renovar y se marchó al Bayern Munich en 2019. La directiva del ‘Ciudadana’ no quiere repetir ese error, especialmente con un jugador tan vital como Rodri, y por eso han acelerado las negociaciones para asegurar su futuro lo antes posible.

A pesar de los esfuerzos, la resolución de las acusaciones en su contra no se conocerá hasta 2025, lo que deja un margen de tiempo considerable para que clubes como el Real Madrid evalúen sus movimientos. Si el City recibe una sanción severa, es probable que veamos una serie de salidas de jugadores clave, y en ese escenario, el Madrid podría colocarse como uno de los principales protagonistas en la puja.

Rodri llegó al Manchester City desde el Atlético de Madrid. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR