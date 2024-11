Barcelona vs. Las Palmas se enfrentan en el Estadio Olímpico de Montjuic, este sábado 30 de noviembre, en un partido válido por la fecha 15 de LaLiga de España. El equipo blaugrana es el puntero del campeonato, pero no puede relajarse porque el Real Madrid le está pisando los talones. Será un duelo importante para los dirigidos por Hansi Flick. A continuación, revisa a qué hora inicia el encuentro y en qué canales se podrá ver la transmisión. No te lo puedes perder.

El equipo azulgrana llega a este compromiso luego de golear por 3-0 a Brest, por la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. Eso sí, en la liga española, el conjunto ‘culé' empató 2-2 en su reciente visita al Celta de Vigo. Una fecha antes perdió por 1-0 ante Real Sociedad. El objetivo es recuperarse y no perder el primer lugar de la tabla.

La buena noticia para el Barça es que poco a poco se van recuperando los lesionados. En la sesión del jueves, Lamine Yamal y Ferran Torres pudieron trabajar con el grupo, aunque todavía no tienen el alta médica. Ronald Araujo sigue haciendo parte del trabajo con sus compañeros, aunque probablemente recién esté listo ante el Dortmund (11 de diciembre).

Para volver al triunfo en LaLiga, Hansi Flick volvería a colocar a Raphinha y a Robert Lewandowski en el ataque. Cabe mencionar que el delantero polaco anotó dos goles en el reciente triunfo en la Champions League. Además, en la liga española suma 15 goles y 2 asistencias en 14 encuentros disputados. Está viviendo un gran momento en su carrera.

Las Palmas, por su parte, llega a este encuentro luego de perder por 2-3 ante Mallorca en el Estadio de Gran Canaria, por la pasada jornada de LaLiga. Fue su octava derrota y se ubica en el puesto 17 con apenas 12 puntos, tras 14 fechas disputadas. Necesita sumar para salir de la parte baja, pero le espera un verdadero reto ante el líder del campeonato.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Las Palmas?

Barcelona vs. Las Palmas se ven las caras este sábado 30 de noviembre desde las 8:00 a.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 10:00 a.m.; en Bolivia y Venezuela a las 9:00 a.m.; en México a las 7:00 a.m. y en España a las 2:00 p.m.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Las Palmas?

Barcelona vs. Las Palmas será transmitido en Sudamérica por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Mientras que en España se podrá ver por Movistar+ y DAZN. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





¿Dónde se jugará el Barcelona vs. Las Palmas?





TE PUEDE INTERESAR