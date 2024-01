A continuación, chequea en qué canales de TV ver el partido entre Barcelona vs. Las Palmas, por la jornada 19 de la temporada regular de LaLiga. El estadio de Gran Canaria será el escenario deportivo que acoge este jueves 4 de enero, a partir de la 3:30 de la tarde (hora en Perú) y 9:30 p.m (hora en España) el choque entre los ‘Blaugranas’ y los de la ‘Unión Deportiva’. Como sabemos de la importancia, te vamos a explicar cómo seguirlo a través de distintas plataformas.

Una diferencia de siete puntos con respecto a los equipos líderes, Real Madrid y Girona, es una brecha considerable para el cuadro de Xavi Hernández. Si desean convertirse en una verdadera opción en la segunda mitad del campeonato, no pueden permitirse más errores. La primera parte de la temporada liguera concluirá este jueves con el enfrentamiento canarios y catalánes.

Cuando el Barça entre en el campo de un Gran Canaria, enfrentarán a un adversario peligroso, no solo debido a su enfoque desenfadado de entender el fútbol, sino también por su sólida posición en la clasificación, ubicándose en la mitad de la tabla y estando más cerca de los puestos europeos que de la zona de descenso.

Las Palmas, con varios integrantes de su plantel con pasado azulgrana en su plantilla como Mika Mármol, Marc Cardona, Sandro o Munir, está completando una gran temporada, aunque no podrá contar este jueves con el lateral derecho Julián Araujo, cedido por los azulgranas, y será duda el atacante Alberto Moleiro, sin estar recuperado de su lesión en el hombro derecho.

En la vereda del frente, Xavi recuperará a Frenkie de Jong tras cumplir un partido de sanción y se espera que el neerlandés regrese directamente a la titularidad en un centro del campo en el que Gündogan parece inamovible. El puesto restante se lo disputarán entre Oriol Romeu, Fermín López y Sergi Roberto.

Por lo demás, no se anticipan muchos cambios en la alineación inicial. Joao Félix podría enfrentar una competencia de Ferran Torres en el extremo izquierdo del ataque, mientras que en la defensa central, Jules Koundé y Andreas Christensen se disputarán el puesto. También es una incógnita si Joao Cancelo y Alejandro Balde serán la pareja de laterales en lugar del defensor francés.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Las Palmas?

El partido Barcelona vs. Las Palmas está programado para jugarse este jueves 04 de enero desde la 3:30 de la tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en España a las 09:30 de la noche.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Las Palmas?

Barcelona vs. Las Palmas se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Latinoamérica. En tanto, en España será por Movistar La Liga TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





