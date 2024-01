Revisa en qué canales de TV ver el partido entre Barcelona vs. Osasuna, por la Supercopa de España. El estadio Al-Awwal Stadium, ubicado en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita, se desarrollará el juego, este jueves 11 de enero, desde las 2:00 de la tarde (hora en Perú) y 8:00 p.m (hora en España). Este compromiso es clave, ya que es a juego único y el ganador pasará a la gran final del certamen y, por consiguiente, el que pierda será eliminado. Como sabemos de la importancia, te vamos a explicar cómo seguirlo a través de distintas plataformas.

El Barcelona, que busca un punto de quiebre similar al logrado el año pasado con su decimocuarto título de la Supercopa de España, regresa a Riad con la intención de defender su título. Su primer desafío en las semifinales será enfrentarse al Osasuna, que no podrá contar con el argentino Chimy Ávila debido a una lesión.

Por ahora, el proyecto de Xavi parece estar estancado, y Riad podría representar una oportunidad para remediar todos los problemas azulgranas una vez más. Sin embargo, esta vez se enfrentan a la difícil situación de no poder contar con dos jugadores esenciales en su esquema: el portero Marc-André ter Stegen y el centrocampist ‘Gavi’.

El resto del plantel titular seguirá siendo el mismo de siempre, pero el DT tiene una carta nueva para sorprender en la ofensiva después de la llegada de Vitor Roque. El brasileño ha mostrado buenas cualidades en sus dos primeros partidos, ya sea como sustituto de Lewandowski en la posición de delantero centro o incluso jugando más escorado a la banda.

En el caso de Osasuna, contará con sus habituales para iniciar el duelo. Sergio Herrera en la portería, Jesús Areso como lateral derecho, David García en la defensa junto con Catena o Juan Cruz, y Rubén Peña en la zaga izquierda. Por su parte, Moi Gómez por el centro, Aranaiz como extremo izquierdo y Budimir en la delantera.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna?

El partido Barcelona vs. Osasuna está programado para jugarse este jueves 11 de enero a partir de las 2:00 de la tarde, en horario peruano, colombiano y ecuatoriano. En México a la 1:00 p. m. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en España a las 08:00 de la noche.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona vs. Osasuna se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV) y DTVGO en América Latina. En tanto, por Sky Sports en México. En España por Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Barcelona vs. Osasuna: posibles alineaciones

Barcelona : Peña; Balde, Christensen, Araújo, Koundé; de Jong, Sergi Roberto, Gundogan; Ferran, Raphinha y Lewandowski.

: Peña; Balde, Christensen, Araújo, Koundé; de Jong, Sergi Roberto, Gundogan; Ferran, Raphinha y Lewandowski. Osasuna: Herrera; Peña, Catena, David García, Areso; Torró, Oroz, Moncayola; Moi Gómez, Chimy y Budimir.





